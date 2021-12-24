被嫌講電話太吵 板橋男子打爆室友頭

新北市板橋區41歲梁姓男子在觀光街分租雅房居住，昨（23）日凌晨與人講電話時，被隔壁室友21歲陳姓男子嫌太吵，梁男不滿，持鐵棍痛毆陳男，造成陳男頭、頸、胸及手臂多處受傷，所幸送醫後無生命危險。梁男犯案後逃逸，警方昨已循線在三重區將梁男逮捕，訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

昨天凌晨0時許，陳男不滿梁男講電話太大聲，到梁男房間要求降低音量，梁男因分攤水電費問題，本就與陳男有嫌隙，一時氣憤下，隨手拿起房間內鐵製拔釘器攻擊陳男，陳男頭破血流倒地，其他室友見狀，急忙打電話報警兼叫救護車，梁男則匆匆逃離現場。

陳男就醫後無生命危險，經醫生評估不需住院，稍晚由家屬陪同向警方控告梁男殺人未遂。

轄區海山警分局循線追查，查出梁男案發後騎機車逃往三重區躲藏，經擴大調閱監視器，昨天下午3時許，在三重仁義街某宮廟內將梁男逮捕。梁男坦承犯案，偵訊後依殺人未遂罪嫌送辦。