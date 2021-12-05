接到陌生人打錯的電話總讓人感到無奈，但美國一對「忘年之交」卻是透過這個方式認識的。美國一名老奶奶20年前因為打錯電話，意外和一名男子產生奇妙連結，兩人在一次次通話中逐漸變成彼此「從未謀面的好友」，直到今年感恩節才終於見面。

根據《西雅圖時報》報導，居住在佛羅里達州的老奶奶漢克森（Gladys Hankerson），在2000年某天想要打電話給住在馬里蘭州的姊姊，不過撥打區號時不小心將「410」按成「401」，因此電話被接給位於羅德島州的莫非特（Mike Moffitt），漢克森聽到對方竟是一名陌生男子，立刻嚇得道歉並掛斷電話，不過之後嘗試再打的時候，仍舊打錯好多次，讓她感到哭笑不得。

直到有一次，漢克森又不小心打錯電話時，莫非特連忙阻止她掛電話，並說：「如果妳想繼續打電話，那我們可以聊聊天」，於是兩人開始介紹自己、分享身邊的大小事，奇妙的是當時漢克森正在辦理離婚手續，還失去了心愛的兒子，而莫非特則是失去祖父母，正處於人生低潮期，儘管兩人從未見過面，但這通電話成為彼此的慰藉，他們三不五時就會打電話聊天，這段關係也一直維持長達20年之久。

今年感恩節假期，莫非特帶著家人一起到佛羅里達州度假，並突襲探望漢克森，雙方才終於正式見面，漢克森對於莫非特突如其來的訪問十分驚喜，兩人開心地擁抱，還一起拍了自拍並上傳到臉書，讓彼此的家人都相當感動，漢克森也欣慰地說道：「莫非特就像是我的家人，我希望有更多像他一樣善良的人，那麼世界就能變得更好」。