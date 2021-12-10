立陶宛總統顧問斯凱斯吉里特（Asta Skaisgiryte）證實，美國總統拜登9日在與中歐地區的北約盟國通話中承諾，將提升中歐北約盟國更多的軍事能力；同時，拜登也承諾會讓其參與區域決策，不會在他們缺席的狀況下做出任何決定。

斯凱斯吉里特表示，拜登向盟友再保證，絕不會在區域盟友背後與俄國達成任何協議；拜登強調，「沒有你們在的情況下，就不會談任何事情」。他也談到，「拜登說可能會提供這些國家更多的保證，以及更多的軍事能力」；不過，卻沒有提到具體作為。

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）則向拜登表示，美軍常駐立陶宛是產生嚇阻與安全保障最直接有效的方法。

美方官員也證實，拜登甚至重申美國對北約憲章第5條共同防衛條款的承諾。依據該條款，對任何一個成員的武裝攻擊，都會被視為對所有北約成員的攻擊。

Questions of #EuropeanSecurity need to be discussed with all members of #NATO and countries outside of the alliance have no veto power over NATO’s decisions. NATO decides who is part of the alliance and how NATO defends its territory — Alar Karis (@AlarKaris) December 9, 2021

白宮則表示，拜登也和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行談話。在談話中，拜登也重申美國及其盟友、合作夥伴，將依循沒有烏克蘭在場就不討論或針對烏克蘭議題或做出決定的原則行事。

參加這次電話會議的國家，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞。

愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）會後發布推文，表示，「歐洲安全問題要和北約所有成員討論，聯盟外的國家對北約決策沒有否決權」。