針對美方情報直指俄國可能在2022年初向烏克蘭發動軍事進攻，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）9日在記者會中，重申美方絕不會在烏克蘭議題上對俄國讓步，莫斯科也很清楚入侵烏克蘭的結果；卻意外引起記者詢問華府為何不明確地警告北京，入侵台灣後果。對此，普萊斯除重申《臺灣關係法》外，也強調不應輕易地將台灣與烏克蘭相比。畢竟，每個「國家」都不同。

對於烏克蘭日益緊張的情勢，華府是否會以任何形式向烏克蘭施壓，要求其放棄東部邊疆主權，或是俄國是否會以任何形式發動入侵。普萊斯則回應美方絕對沒有和俄國達成任何妥協交易，也沒有做出任何讓步，更未曾討論過類似議題。

他強調，在近日的美俄視訊峰會中，拜登更明確的表示美國會致力維護烏克蘭的主權獨立與領土完整。至於如何緩和情勢與預防衝突，最有效的方法就是全面執行《明斯克協議》。美國也和北約盟國與歐洲夥伴合作，確保彼此一致協調、共同努力，並在局勢緩和的情況下進行對話。

他更重申，對話不是讓步，也不是妥協，而是緩和情勢。同樣的，對話也不是談判，不是針對任何國家邊界或命運的談判。對話可以增加溝通，如果俄國出現任何形式的誤解，俄國不瞭解北約性質、會做甚麼，對話會讓俄國很清楚這一切。

※為何不向北京明確表態犯台後果

此時，記者隨即提問，既然美方對俄國講明入侵的後果，為何不也直接向北京說明犯台的後果為何。普萊斯則回應，美方已明確向北京表示，任何以武力片面改變現狀的作為都是危險的錯誤。美方也明確表達將致力於《臺灣關係法》，華府採取的所有行動都是基於該法規範，也符合「一個中國政策」。

對於拜登近日表示，烏克蘭不是北約成員，不存在美國片面向烏克蘭派兵的問題，記者詢問是否會對台灣造成影響，進而讓兩岸誤判美國對台承諾。普萊斯則回應，輕易將台灣與烏克蘭相比並不恰當。畢竟，「每個國家都不一樣，要視情況而定」。

※台灣是否是一個國家

普萊斯此語被抓到語病，馬上被詢問「台灣是否是一個國家」；他也馬上改口「每個政治實體都是不一樣的」。但美方已清楚表明，華府將致力於烏克蘭領土完整與主權獨立，而華府也會恪遵《臺灣關係法》。美方也已明確表示，任何以武力單方面改變台灣海峽現狀的行為，都是嚴重的錯誤。

至於共機頻頻入侵台灣防空識別區，是否屬於片面改變台海現狀，普萊斯則模糊回應，「單邊就是單邊，適用於任一方試圖以單邊或武力改變現狀的人。我們反對中華人民共和國在近日、近幾週、近幾個月對台展現的恐嚇行為。這只會加劇台灣海峽緊張情勢，我們一直非常明確、堅決地譴責此事」。