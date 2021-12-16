1218四大公投進入倒數計時，民調呈現拉鋸，民進黨政府為衝高反公投的支持力道，幾近全黨陷入瘋狂，硬把公投跟抗中保台掛鉤，高雄市長陳其邁說「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣。」民進黨立委管碧玲則說，如果反萊豬公投通過，就是做球給習近平。不禁讓人喟嘆，都完全執政5年多了，這種愚民論述還玩不膩嗎？

出口成長 倚賴大陸

綠營政治人物會講出這種沒有大腦的話，始作俑者是總統蔡英文。或許是感受到公投勝算不如預期、壓力超大，她忍不住故技重施、將公投訴諸恐中、反中。蔡英文在臉書上說「這次的美豬公投如果沒過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境。」蔡英文的邏輯是，如果萊豬公投過關，美國就會不高興、就不會幫台灣，不但台美之間的經貿談判無以為繼、甚至台灣也無法加入其他國際經貿組織，台灣就走不出去，經濟只能倚賴大陸，也就是所謂的「經濟被鎖在中國的困境」。

是否開放萊豬與台灣能否加入包括《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）在內的區域國際經貿組織，根本沒有關係，如果台灣想加入CPTPP，必須和每一個成員國進行雙邊談判，而美國並不是CPTPP的成員國，也無意加入，這樣的推論並不成立。

此外，何謂「經濟被鎖在中國的困境」？蔡英文在今年國慶演說中強調，自2016年上任以來就致力於貿易多元化，讓台灣走出了一條「不再依賴單一市場（指大陸）的新經濟路線。」然而，根據財政部的統計資料顯示，今年前11個月，台灣對大陸（含香港）的出超金額為953.19億美元，超過去年全年的865.73億美元，並創下歷史新高；蔡英文就職的2016年為666.65億美元，5年時間成長了42.98%，而且今年還沒有計入向來是出口旺季的12月。

從出口依存度（即出口金額占全出口金額的比率）也可看出蔡政府對大陸出口的依賴程度始終維持在高檔。2020年台灣對大陸的出口依存度為43.8%，2016年蔡英文執政第1年為40.1%，前1年則為39.5%；事實上，蔡英文上任以來，台灣對大陸出口依存度愈來愈高。從統計數字看來，蔡英文才是把台灣經濟鎖在大陸困境的推手吧！

蔡英文執政以來，靠著反中獲得巨大的紅利，甚至2020年以抗中保台販賣「芒果乾」，讓她得到了817萬票，創下台灣民選總統史上最高得票紀錄。或許就是對這場勝利的念念不忘，食髓知味後對這招用上了癮，任何選舉都要大打反中牌，連10月的立委陳柏惟罷免案，都要扯到對岸，說他是因為「讓中共不開心才會被罷免」，這還真是往自己臉上貼金。

選舉嗎啡 已成病態

綠營一遇到選舉挑戰就會回頭去找抗中保台這張牌，其心態可用「路徑依賴理論」解釋。這個理論指出，人們的選擇會受制於其過去的決策，即使過去的境況可能已經改變，慣性的力量還是會使得這個選擇透過不斷自我強化的過程一再地出現，讓人很難走出去，就像是走上了一條不歸路。

美國經濟學家道格拉斯．諾斯運用「路徑依賴理論」闡釋了經濟制度的演進，獲得1993年的諾貝爾經濟學獎；或許民進黨的抗中保台，也可以提供政治學做為研究路徑依賴慣性的素材，因為民進黨很明顯已無法戒掉抗中保台這個「選舉嗎啡」，成了一種病態。這四大公投中的「重啟核四」與「珍愛藻礁」是能源與環境的議題，「反萊豬」涉及食安，「公投綁大選」是選舉制度的問題，這些與對岸到底有什麼關係？民進黨除了喊喊民粹式的口號，實際上也說不出個所以然來。

蔡政府如此胡扯牽拖，其實不見得真能抓住選民的心，特別是向來被蔡英文視為「死忠」鐵桿部隊的年輕族群，這回顯然並不埋單。根據台灣民意基金會近日發布的最新民調顯示，在20歲至34歲這個年齡層的選民對四項公投的意向是與蔡政府站在對立面。其中，重啟核四57.5%同意、39.4%不同意；反萊豬54.2%同意、41.2%不同意；公投綁大選56%同意、38.7%不同意；珍愛藻礁46.7%同意、35.7%不同意。換言之，年輕族群是「四個都同意」，而不是「四個不同意」。

抗中保台招式用老、邊際效益遞減，面對公投，奉勸民進黨政府還是回到基本面，用誠實、理性的態度跟民眾好好溝通，芒果乾不管用啦。