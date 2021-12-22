中信金(2891)旗下中信證輔導國內企業加入資本市場再創佳績，昶昕(8438)21日通過台灣證券交易所董事會審查，預計明年上半年掛牌上市。

中國信託證券今年陸續輔導多家企業成功登錄興櫃，包含可程式邏輯晶片（FPGA）ODM廠商一元素（6842）、毫米波雷達領導廠商為昇科（2252）、遠距醫療領導廠商晉弘（股票代號6796）、半導體光學公司澤米科技（6742）以及ADAS系統領導商歐特明（2256）等。

印刷電路板（Printed Circuit BoardPCB）廠、半導體及封裝廠製程中常剩餘廢液，昶昕為國內唯一回收廢液，再製成工業用原料銷售給礦場的公司，形成電子產業製程中的循環經濟，發展出特有產業鏈共生模式。昶昕近年改變營運策略，毛利率成長顯著，今年前三季合併營收達新台幣30.65億元，稅後淨利新台幣1.7億元，每股稅後盈餘（EPS）達2.74元，前三季營收及獲利即超越去年全年表現，創公司年度獲利新高。

PCB產業屬高污染產業，製程複雜，過程中使用多種化學藥劑及原料，現今全球環保意識高漲，若要落實永續生產、循環經濟，需透過環保革新帶來競爭優勢。昶昕於特用化學品的研發技術和再生能源專業能力深獲客戶肯定，與國內前幾大PCB廠皆有合作，近年陸續於中國大陸擴增產能，堅持「環保減排、化廢成金」的經營理念，歷經多年耕耘，已成為兩岸PCB產業循環經濟的指標廠商。