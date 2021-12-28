2021年即將步入尾聲，新冠疫情持續成為2022年全球經濟和市場的議題，對整體經濟與投資方向，造成重要影響，投資人又該如何因應，採取何種投資配置？台新金3大投資主管針對明年的投資策略提出致勝關鍵。

台新投顧總經理李鎮宇表示，明年Q2新冠正式走入流感化，全球邊境可望逐步解封。2022年全年景氣長線仍看升，股市將在明年上半年出現震盪後再回升。至於投資人近期關心的通膨，李鎮宇也提出投資人可特別關注的全球3大通膨議題，包含「資金通膨」、碳定價的「綠色通膨」，以及半導體報價攀升造成的「矽通膨」。李鎮宇指出，伴隨科技「破壞式創新」所帶來的新經濟，元宇宙、電動車等新題材，都可望成為明年資金追逐焦點。

李鎮宇表示，今年美國房價漲幅高，明年美國租金將反應房價上揚的遞延效應，資金通膨會再延續一段時間；至於綠色通膨，歐洲將課碳稅，加速通膨的時間拉長，台灣亦將在2050年達到淨零碳排的目標；矽通膨，則是指顯卡挖礦，以及電動車、元宇宙等發展，均帶動半導體呈供不應求支撐價格。在匯率方面，李鎮宇看好明年美元緩升。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，針對2022年的資產配置策略，聚焦「3個2」的核心觀點，包含關注「貨幣、財政」2個政策、「新、舊經濟」2種型態，也建議投資人以「穩核心、追成長」2套策略來進行資產配置。劉熾原強調，資產核心配置上需同時著重股市債市，建議民眾聚焦長期趨勢以追求成長，無論是舊經濟的物價上漲受惠概念，例如金融、REITs、能源等議題，或是元宇宙或ESG等新經濟概念皆很有機會。

最後，台新銀行執行副總經理黃培直總結，建議投資人2022年應採「先布局後收成」的規畫，上半年民眾資產配置以股市債市各半為主；下半年資產配置可股6債4配置。建議民眾降低上半年景氣調整、通膨疑慮仍高所帶來的市場衝擊，參與下半年市場回升之投資機會。