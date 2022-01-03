據調研機構DIGITIMES Research研究與統計，2021年全球智慧手機出貨量為13.2億部，年增長僅為6.1％，這一資料雖然相比去年有所上升，但是整體漲勢依舊不夠理想。儘管如此，在銷量前六名中，大陸國產手機品牌佔據半壁江山，小米更搶進第三名。

華爾街見聞報導，DIGITIMES Research數據顯示，2021年銷量前六的智慧手機品牌依次為：三星、蘋果、小米、OPPO、vivo與傳音，國產品牌佔據了全球銷量的半壁江山。另外，大陸資通訊設備大廠華為的手機則在美國制裁杯葛下，銷量跌出榜外。而且據相關資料統計，華為手機在2021年的銷量更是呈斷崖式下跌，無疑華為手機出局後，三星、蘋果在前三中的地位更加穩固。

值得一提的是，此次DIGITIMES Research還給出了2020年與2021年的單季銷售對比。通過這份對比數據，2021年第一季手機的銷售增速表現相當迅猛，但是從第二季開始手機銷量開始疲軟，與2020年同期相比僅有少量增速，而到了第三季與第四季，2021年的銷量已經相比2020年同期銷量有所下滑，這一點讓外界頗感意外。

DIGITIMES Research預估5G手機2021年全球出貨量為5.3億部左右，年增長近8成，而蘋果5G手機的出貨量超過3成，位居5G手機出貨量首位，超越一眾安卓機型。由此可見手機的未來方向將會由5G手機主導，4G手機將會被逐步淘汰。而新興的折疊螢幕手機，2021年全年的出貨量也未達千萬部，多少讓人有些意外，而三星在折疊螢幕手機中的銷量占比近8成，無疑三星仍然是折疊螢幕手機的霸主。