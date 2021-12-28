根據亞洲開發銀行(ADB)於28日發布的統計結果，各國陸續鬆綁社交禁令下，亞太外籍勞工也重新恢復至海外各地工作。2022年因新冠病毒爆發緣故，導致這些離鄉背井亞太移工匯回家鄉的金額減少2%。但ADB預估，這些金流在2021年將成長6.7%，至於2022年也可望增加5.9%。

總部位於馬尼拉的ADB表示，經結算後發現，亞太地區移工從世界各地匯回自己母國的薪水，應可增212億美元，2022年估成長198億美元。另外，在2020年期間，有高達3140億美元的市場資金流入亞太地區。

ADB也預測，2021與2022年全世界在海外各地的工作者，匯回家鄉薪水中，亞太區就占了約63.4%。至於此種電匯金，2021年全球應可成長4.8%，約340億美元，2022年則估增4.2%，在307億美元之譜。

細看這些匯入亞太各國的金流中，有60%應該來自歐美以及歐盟，而將近30%則來自於中東各國。

同時，由於Omicron的未知風險與不確定性，ADB也下修亞太地區45個國家或經濟體的2021年與2022年成長預估。