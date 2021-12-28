中信金(2891)旗下中信證券主辦風青(2061)發行之三年期有擔保可轉換公司債「風青二」（債券代號20612），採競價拍賣方式承銷，已自（27）日開始投標，競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過85張，投標期間為2月27日至29日三個營業日，預計2022年1月3日開標、1月12日於櫃檯買賣中心掛牌。

隨著物聯網及電動車產業的發展趨勢，中國信託證券積極協助相關企業籌資或進入資本市場，包含敏實集團轉投資公司精確（3162）於今年10月現金增資、淳安電子（6283）於上（11）月發行新臺幣3億元可轉債，未來中信證券將持續協助優質公司籌資或進入資本市場，為股市增添更多生力軍。

「風青二」由中國信託商業銀行擔保，共發行1000張面額新臺幣10萬元的債券，發行總面額為新臺幣1億元，扣除依法承銷團保留自行認購150張，餘850張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為22.7元。可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，風青現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於滿2年或到期滿3年，依面額新臺幣10萬元賣回予公司，本次由中國信託銀行擔保，對投資人相對有保障。

風青主要生產絕緣線材，過去僅生產裸銅線一次加工產品「漆包線」，毛利率約5%，近年開發高階產品，毛利率超過20%，優化毛利結構進而推升獲利，今年新產品營收佔比逾14%，帶動風青今年前三季毛利率提升至10.94%，截至第三季合併營收為新臺幣7.3億元，較去年同期成長40％，稅後淨利為新臺幣0.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.17元，已超越去年全年。

近年風青掌握5G商機，成功開發新線材，包含完全絕緣線（FIW）、聚醯亞胺膜（PI膜）包線、鐵氟龍高溫線、為絞線、三層絕緣線等高階線材，屬二次、三次加工產品，具耐高溫高壓、高傳輸及高效能等特性，可替代傳統線材，滿足5G通訊、車載網路通訊、電動車充電樁及新型基礎設施建設的高規格要求，相關產品已取得國際安規認證且開始出貨，未來將持續發展高階產品及車用線材，營運成長可期。