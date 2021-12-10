美國總統拜登主持的首屆民主峰會9日登場，他在開場演說中針對全球民主衰退發布警訊，並呼籲全球領袖應該團結合作、加強世界各地的民主。另外他還宣布將斥資4.24億美元，支持全球的獨立媒體、反貪腐與其他和民主相關的活動。

拜登在演說中提到，他之所以召開這場峰會，是因為美國與其他人都必須明瞭，重建民主與強化民主機制需要不斷的努力。然而外界也認為這場峰會可視為拜登外交政策前景的信念。相對於前總統川普的「美國優先」政策，拜登希望藉由該峰會讓美國重返世界領導地位，以對抗獨裁主義勢力。

這場為期兩天的峰會共有一百多個國家參加，但在同時也引來沒有受邀國家的抨擊。在峰會舉行前，中國與俄羅斯駐美大使曾經合寫一篇文章，砲轟美國擅自定義誰是民主國家，誰沒有資格，完全是一種「冷戰的心態」，將在全球造成意識型態的對立與分化。

近來由於有愈來愈多跡象顯示，俄羅斯大軍已在烏國邊境集結，引發美國與歐洲國家擔憂俄羅斯將再度入侵烏國。因此在峰會召開前一日，拜登曾透過視訊電話警告俄羅斯一旦對烏克蘭發動攻擊，將會面臨「嚴重後果」。

另外在歐盟國家當中唯一沒有獲邀的匈牙利也批評這場民主峰會，根本是美國國內的政治事件的翻版，過去曾與川普交好的領袖都沒有在受邀名單之列。

在此同時，也有部分人士指出拜登應該將焦點放在已出現裂痕的美國民主制度。其中之一就是美眾議院周四通過旨在避免總統濫用權力的「保護民主法案」，這是繼投票自由法與John Lewis投票權法後，第三個與美國民主相關的法案。雖然這三大法案多獲得民主黨人支持，但在參議院卻因共和黨反對而遲滯不前。

由美國政府資助的非政府組織Freedom House在2020年報告中指出，全球自由化已經連續15年出現倒退現象。它還提到，雖然美國擁有蓬勃的民主，但最近幾年卻一直遭到傷害。