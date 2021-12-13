有些夫妻婚後會把薪水上繳，由一人負責管理開銷，但錢要怎麼花可能都會有摩擦。有一名人夫網友表示，家中一個月收入約20萬元，平常跟老婆生活很節儉，不太會有多餘花費，但最近看中一台10萬元的相機，因此向太太提議「每個月給5千零用錢」，結果被太太以「男人有錢就作怪」拒絕，讓他上網大吐苦水。

原PO在Dcard發文表示，平時跟老婆經營網路事業，加上自己的薪水，一個月收入大約15-20萬元，目前存款也有百萬元，兩人生活一貫節儉，除了伙食費外，不太會有多餘的開銷，今年買的衣服跟褲子不到1000元，有次多花500元買衣服，還被老婆碎唸買太多，買一雙不到2000元的球鞋也被嫌貴。

喜愛3C商品的原PO一年有一次採買大物件的額度，但這次看中的相機要價10萬元，這價格讓老婆無法接受，兩人甚至大吵一架。原PO可以接受錢要存下來給家人用的想法，「但真的要省到這種狀態嗎？畢竟很努力賺錢不是就是要用嗎？」向老婆提議每個月拿5千元零用錢的想法，卻被老婆以「男人有錢有作怪」的原因拒絕。

原PO表示，這些錢是婚後跟老婆共同努力賺來的，但其中有七成都是他自己賺的，不解「為何現在生活好一點，不能做自己想做的」，每次與老婆溝通都會被嗆「你以為你很有錢」，讓他感到非常無奈。

貼文讓不少網友感到震驚，「看起來好像蠻可悲的」、「好恐怖，自己賺的錢還要伸手向老婆要，難怪有許多不婚不育的男人」、「5000元能作怪也是一種本事」、「錢是你自己賺的欸為什麼不能？你老婆是有好的地方，可是我覺得管太多了，久了真的傷感情」。