感恩節過後，美國新冠疫情再見升溫，全美多達35州過去7日平均新增確診人數高出感恩節之前。另外受Delta與Omicron病毒夾攻，根據路透社最新統計顯示，美國新冠病毒確診人數總計已正式突破5000萬大關，至於死亡人數也超過80萬人。

美國在歷經兩個月的確診病例下滑後，過去兩周疫情又有升高趨勢。約翰霍普金斯大學的數據指出，到上周六（11日）為止的一周，全美平均每日新增確診病例數約為11.9萬人，明顯高出10月底的近7.1萬人。

當中又以氣候較冷的地區，像是佛蒙特州、新罕布什爾州與密西根州等新增確診人數最多。此外自11月底感恩節假期以來，住院人數也攀升了2成。

總計過去1個月，美國染疫病歿人數增加4.6％，也導致死亡人數在周日（12日）突破80萬人關卡。

流行病學家解釋，天氣變冷，民眾傾向在室內活動，導致新冠病毒更容易擴散。

鑒於Omicron確診病例在美國逐漸增加，各州州長與公衛官員正在評估感恩節旅遊與室內群聚對疫情造成的衝擊。不過美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（RochelleWalensky）認為，雖然美國近半數州都已經看到Omicron病例的出現，但目前通報病例中，高達9成9仍是Delta病毒。

隨著聖誕假期將至，美國官員目前多避免再度實施防疫限制，取而代之是持續呼籲民眾趕緊接種疫苗，包括第三劑加強劑。另外還要求民眾應該掌握共度佳節的親友疫苗接種狀況、進行快篩與持續戴口罩等。

根據美國政府統計，目前全美約有14％接種第三劑疫苗，特別是擔憂Omicron病毒入侵，感恩節過後約有1千萬人已經施打第三劑。

此外路透社的統計顯示，美國染疫人數累計已衝破5千萬大關。自從美國爆發疫情以來，幾乎花了一年時間，累計病例才達到2500萬人，但之後翻倍到5000萬人，卻只歷經323天。