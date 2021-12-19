中研院基因體研究所P3實驗室日前爆發女助理染疫，中央流行疫情指揮中心今天表示，距離監測期滿還有5天，只要目前所匡列的人未再傳出確診，危機就可算告一段落。至於實驗室染疫的調查報告，中研院目前仍尚未繳交給指揮中心。

指揮中心上周公佈，染疫研究助理案16816目前已匡列的接觸者共483人，其中110人為居家隔離，36人採自主健康管理，337人為自我健康監測對象，評估應採檢對象共有479人，目前結果都為陰性。

指揮中心發言人莊人祥指出，由於指標個案是在12月9日確診，因此只要在23日前都未傳出新增個案，此波危機便可算告一段落，但仍要持續相關防疫措施與監測。

衛福部長陳時中日前要求中研院應在今天繳交調查報告，莊人祥表示，目前還未收到相關資料，指揮中心將持續追蹤提報的進度，一旦收到報告就會再請外部專家進行討論，「原先預計今天會收到，但也不一定，可能今天下班後才會交，但一定不會是今天開會。」

台北車站疫苗隨到隨打接種站將於12月21日退場，莊人祥表示，昨天北車接種站共打出1742劑莫德納，接種數字較上周的單日2、3千人少，但研判是因為原先該接種的人都已接種，呼籲還未接種的民眾趁假日出門打疫苗，不僅可獲禮品還能提升保護力。