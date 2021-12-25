法國今天通報，過去24小時新增9萬4124起確診病例，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最高紀錄。

法新社報導，這是法國連續第2天新增確診病例創新高。

由於COVID-19變異株Omicron散播快速且正值耶誕假期，染疫病例恐將持續攀高。

疫情爆發迄今，法國染疫病歿人數已達12萬2462人。