法國單日新增9萬4124染疫病例 連2天創高 07:282021/12/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國今天通報，過去24小時新增9萬4124起確診病例，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最高紀錄。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國今天通報，過去24小時新增9萬4124起確診病例，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最高紀錄。 法新社報導，這是法國連續第2天新增確診病例創新高。 由於COVID-19變異株Omicron散播快速且正值耶誕假期，染疫病例恐將持續攀高。 疫情爆發迄今，法國染疫病歿人數已達12萬2462人。 法國增約8.8萬例確診破國內紀錄 病故人數也攀升 友達爆內鬼 七年損失24億 #法國 #24 #染疫 #9萬 #41 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內鬼賺價差牟暴利 友達7年損24億 04:102021/12/25 社會新聞 涉向議會詐助理費1359萬 周雅玲遭訴 04:102021/12/25 地方新聞 中研院女助理染疫 未落實SOP 指揮中心開罰15萬 14:082021/12/24 生活 蒙特內哥羅總統接觸確診者後染疫 有輕微症狀 07:022021/12/24 國際 日不派官員赴冬奧 拒稱外交抵制 04:102021/12/25 話題觀察 2024民調曝光後 前扁辦主任爆：他還有機會 21:212021/12/24 政治 中國5G基站逾139萬個 5G手機終端連接數近5億戶 10:222021/12/24 兩岸 公投結果透露一訊息 媒體人3點解析：民進黨「抗中保台」牌鈍化 09:422021/12/24 政治 2024誰能贏民進黨？許舒博點名侯友宜、柯文哲搭配有機會 17:382021/12/24 政治 大陸往北上廣等地高鐵及普速列車 西安幾乎全面停運 17:582021/12/24 兩岸 人民幣窄幅震盪 CNY微升2個基點 18:112021/12/24 財經 國際熱門新聞 普丁大預言 陸將終結美全球經濟龍頭地位 - 國際 影》彈盡援絕？金正恩為「她」瘦得人憔悴 3訪工地只為贈豪宅 - 國際 影》聖誕樹竟竄出毒蛇 全靠喵星人死盯才發現 - 國際 立陶宛與北京之爭 歐盟遭池魚之殃 最慘國家曝光 - 國際 收到禮物了嗎？ 美軍證實：耶誕老人「已通過台灣上空」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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