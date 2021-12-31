境外移入個案再創新高！繼昨日單日新增24例境外移入個案，創下今年新高後，中央流行疫情指揮中心今再宣布新增41例境外移入個案，單日個案數甚至高於去年，創下新冠肺炎2年疫情以來新高。中央流行疫情指揮中心研判，境外移入個案增多，是受全球疫情升溫所致。

指揮官陳時中昨表示，9月、10月到11月，每個月境外移入個案都將近200例，但這個月以來已有將近400例，呈倍數成長，相信今天1天，12月的總數就會超過400例。根據指揮中心統計，今年9月至12月的境外移入個案分別是174例、181例、188例及418例，本土個案則是54例、8例、1例、10例。

境外移入個案再創新高！繼昨日單日新增24例境外移入個案，創下今年新高後，中央流行疫情指揮中心今再宣布新增41例境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

今日新增41例境外移入個案，為16男、25女，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國(14例，案17104-17106、案17112、案17113、案17115、案17116、案17118-17122、案17131、案17139)、菲律賓(2例，案17125、案17132)、法國(2例，案17117、案17124)、義大利(案17114)、肯亞(案17123)、喀麥隆(案17126)、瑞士(案17127)、印度(案17128)、阿拉伯聯合大公國(案17129)、烏克蘭(案17130)、越南(案17133)及柬埔寨(案17138)入境。

此外，另有14例(案17100-17103、案17107-17111、案17134-17137、案17140)調查中。所有個案的入境日介於今年12月16日至12月30日。發言人莊人祥表示，今天是2020年以來，境外移入個案單日新增最多的1次。對於是否是受到過年返鄉潮影響？他表示，主要還是受到全球疫情影響，各國的疫情都在快速上升中。

截至目前，國內共累計1萬7029例確診，分別為2,375例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年至今累計850例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。