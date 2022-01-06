中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照）

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增43例COVID-19確定病例，為昨(5)日公布尚未取號的3例本土個案(案17307-17309)及40例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，案17307-17309為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230、案17238、案17239及案17266同職場工作人員。

指揮中心表示，今日新增40例境外移入個案，為20例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(24例，案17267、案17270、案17273-17275、案17277-17282、案17284-17289、案17291-17292、案17300、案17302、案17304-17306)、印度(3例，案17290、案17296、案17303)、巴拿馬(2例，案17271-17272)、荷蘭(案17268)、阿拉伯聯合大公國(2例，案17283、案17301)、加拿大(案17269)、菲律賓(案17276)、義大利(案17293)、英國(案17295)、中國(案17298)及法國(案17299)入境，另有2例(案17294、案17297)調查中，入境日介於去(2021)年12月26日至今(2022)年1月5日；詳如新聞稿附件。

另去年12月31日公布之案17127境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17073之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,036,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,016,638例排除)，其中17,198例確診，分別為2,532例境外移入，14,612例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。