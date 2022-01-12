桃機疫情升溫，今天新增4名本土個案，其中3人和桃機有關，整起桃機群聚相關累積42人確診，民眾緊張關心是否要重啟餐廳吃飯要有隔板、梅花座等？要不要因應疫情採取更嚴格的管制？陳時中說，不會考慮，因為社區已經在收斂。

中央流行疫情指揮中心表示，目前不會考慮更嚴格的管理，因目前為止，社區都有在收斂的情況，相關的連結越來越清楚，雖還無法證明，但機場分成幾大塊，清潔人員、再到防疫計程車、保全、推車，這四大類。從清潔人員案17307開始的一串，相關基因定序出來是串在一起，不過歌友會社區監測桃園做很大，裡面也檢驗了770人，有22人沒有聯絡到，3人陽性，但目前看起來沒有放大。

手推車部分，陳時中說，先生和妻子，妻子傳給妹妹，妹妹傳到電子廠，電子廠都居家隔離了，目前維持共5人確診。

居服員傳給小孩，小孩傳給同學，同學傳給乾媽，居服員的家庭中媽媽大伯等確診。雖說辛苦一陣子，但基本上都串得起來。

至於防疫計程車司機案17240已經證明是跟這串不同串，但其他司機也都有二採了，若三採沒有，就相對是被控制住。

還有這兩天在中興醫院2個護理人員中，也沒有擴大現象，護理人員1月7日檢驗陰性，1月9日後，時間很短，剛剛也報告，他的一個朋友病毒量從高往低降，時序很完整，接著在今天看的是北投舊案，整體都有一個脈絡可循，雖無法證明但很清楚有脈絡，所以對社區威脅當然要注意但慢慢控制著。還有1名確診孩童的爸爸媽媽在食品廠工作也都有大量篩檢。

陳時中表示，從上述疫情發展，可以發現疫情在收斂中，期待可以趕快控制住。