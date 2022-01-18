民怨北市打不到高端 陳時中：我太太也在問

衛福部長陳時中日前表示，妻子第三劑疫苗想打「高端」，但台北市卻找不到地方打，被台北市長柯文哲批評是「典型的政治作戰」。北市副市長蔡炳坤今表示，為因應高端需求增加，下周1922預約平台，北市將提供7200劑高端，醫院的門診預約和現場掛號也會再增加量能。

蔡炳坤說，第三劑開放接種以來，民眾對高端疫苗的需求激增，北市也隨即適時調整需求，下周1月24至28日北市將加入中央1922系統第20期疫苗，提供7200劑高端，此外，原醫院的門診預約和現場掛號也會再加開量能。

蔡炳坤表示，第19期台北市疫苗預約系統雖僅提供莫德納和BNT，但醫院一直提供有莫德納、BNT、AZ及高端4種疫苗的門診預約和現場掛號，但高端接種需求不多，因此開設的量能也相對較少，上周1月10至15日共計接種2855人，本周1月17至22日則提供3560劑。

他指出，下周從1月24至28日，1922預約系統第20期，北市將提供7200劑高端疫苗，如有需求，還會請各醫院加開門診預約與現場掛號。