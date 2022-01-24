台北市士林區昨天爆家戶感染，一家三口皆染疫，市政府今天公布南港房仲（案18375）足跡，期間曾到過大安區溫州街Kitchen 66廚房、有間火鍋、皇池溫泉、潮肉壽喜燒4間餐廳，副市長黃珊珊表示，有鑒於桃園西提群聚案，這次發出1542封細胞簡訊，呼籲收到者務必前往醫院採檢。

黃珊珊表示，個案在餐廳待的時間相當長，加上沒有戴口罩，風險相對較高，有鑒於桃園西提群聚案，這次須謹慎、提高警覺，因此，擴大發放細胞簡訊，凡事當天和隔天前往上述餐廳者，皆會收到訊息，請立即前往台北市聯合醫院和平、中興院區、萬芳醫院等7家北市醫院採檢。

案18375足跡公開，曾到過大安區溫州街Kitchen 66廚房、有間火鍋、皇池溫泉、潮肉壽喜燒4間餐廳。（台北市政府提供／陳彩玲台北傳真）

案18375的接觸者，案18397為昨日公布確診的新北市蘆洲20多歲男，在台北的足跡也一併公開，曾前往南川麵館八德路店、民生雙連食堂、凱瑟琳婚紗攝影、LINLI BOUTIQUE林莉婚紗、統一超商德育門市、有間火鍋、南川麵館。黃珊珊指出，希望民眾注意，有相關重複足跡務必前往醫院採檢。

案18397在台北的足跡也一併公開，曾前往南川麵館八德路店、民生雙連食堂等地。（台北市政府提供／陳彩玲台北傳真）

另外，黃珊珊說，為減少接觸傳染風險，在餐廳用餐時請遵守以下幾點規定，員工送餐收餐前後、民眾用餐前及如廁後勤洗手，建議餐廳多準備酒精、洗手液供民眾使用；用餐時好好吃飯，待用餐後戴上口罩再聊天，並減少雙手觸碰眼口鼻；外場員工戴口罩確實遮蓋口鼻、送餐戴手套，收衛生紙後立即傾倒；客人口罩放收納盒，避免放桌上，減少接觸風險。