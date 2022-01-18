雙鐵春節期間不禁止飲食？ 陳時中：除非社區存在廣泛未知感染源 15:122022/01/18 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中今（18日）強調，除非現在社區有廣泛的未知感染源，才會考慮春節高鐵是否要禁止飲食。（本報系資料照／陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長王國材宣布春節期間搭乘高鐵、台鐵不禁止飲食，但大眾認為這波本土疫情都是因為沒有禁止飲食有關，中央會不會考慮春節高鐵來禁止飲食？對此陳時中強調，除非社區有廣泛的「不知道源頭的感染源」才有必要。 陳時中表示，搭乘雙鐵飲食時，會不會確診，是頻率的問題，目前來看，在高鐵裡面把口罩戴好，「尤其別人吃東西時，把口罩戴好就好」。 他強調，除非現在社區有廣泛的未知感染源，才有必要進行，但現在沒有證據顯示社區存在廣泛且未知的感染源。 與病毒共存？陳時中鬆口：要有心理準備 雙鐵春節沒站票、禁飲食？ 王國材曝最新規劃 #台鐵 #高鐵 #禁止飲食 #社區 #感染源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫稱當前疫情只是「前菜」 陳時中認：不排除擴大可能 14:482022/01/18 生活 本土確診升高 陳時中：社區仍有未爆彈 04:102022/01/18 財經要聞 社區多點齊發「最擔心這1例」 前台大醫嘆：已有點匡不住了 10:232022/01/18 生活 看大陸》中國高鐵運營里程突破4萬公里 可繞赤道一周 10:022022/01/18 兩岸徵文 社區疫情多點爆發 陳時中曝升三級可能 15:132022/01/18 生活 防疫計程車司機採檢第5次才確診 將做基因定序 14:302022/01/18 生活 機場檢疫人員確診原因找到了 和機場群聚無關 14:292022/01/18 生活 普篩5000人找不到感染源 亞東醫院院長：病毒恐已在社區 11:172022/01/18 生活 下課都搭火車回家！義民中學確診生曾到2車站 列車班次曝光 11:462022/01/18 生活 今增17本土這4例最棘手 陳時中：新竹高階主管一家四口感染源不明 14:292022/01/18 生活 訂定重賞重罰機制改革台鐵 王國材曝今年三大推動重點 11:452022/01/18 生活 生活熱門新聞 莫德納第三劑秒殺 莊人祥曝缺貨原因 - 生活 社區疫情多點爆發 陳時中曝升三級可能 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 新竹市40多歲男自認足跡與確診者重複採檢 結果1家4口確診 - 生活 今又增17本土 聯邦銀、西堤繼續爆 桃機感染鏈破百人確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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