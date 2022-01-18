交通部長王國材宣布春節期間搭乘高鐵、台鐵不禁止飲食，但大眾認為這波本土疫情都是因為沒有禁止飲食有關，中央會不會考慮春節高鐵來禁止飲食？對此陳時中強調，除非社區有廣泛的「不知道源頭的感染源」才有必要。

陳時中表示，搭乘雙鐵飲食時，會不會確診，是頻率的問題，目前來看，在高鐵裡面把口罩戴好，「尤其別人吃東西時，把口罩戴好就好」。

他強調，除非現在社區有廣泛的未知感染源，才有必要進行，但現在沒有證據顯示社區存在廣泛且未知的感染源。