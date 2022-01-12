桃園市長鄭文燦12日宣布該食品廠398人專案採檢都陰性。(蔡依珍攝)

桃園機場群聚案，確診居服員的雇主夫妻在中壢某食品廠上班，桃市府緊急全公司採檢，桃園市長鄭文燦12日宣布該食品廠398人專案採檢都陰性，另中壢某電子廠除「1＋4」確診外，其他人也都陰性，全大樓清空、員工後送集中檢疫所，確保安全無虞。

桃園機場群聚事件「遍地烽火」，不僅中壢某電子廠傳出5人染疫，確診居服員的雇主夫妻在中壢某食品廠上班，隨著指標個案2歲童媽媽和爸爸接連染疫，市府也立刻進行匡列採檢。

鄭文燦說，桃園機場群聚感染已有39位確診，主要兩條傳播鏈要特別注意，第一條是清潔人員，包括金嗓歌友會也是從清潔人員衍生，目前金嗓795位全部清查完畢完成採檢，感謝警察局面對會員資料不確實，也都完成追蹤。

鄭文燦也指出，這次要特別注意從手推車員工到居服員家庭、親友、職場衍生的傳播鏈，市府也安排多個專案採檢，其中中壢某電子工廠職場因居服員乾妹妹釀「1＋4」共5人確診，一共採檢325人，267人居家隔離、7人自主健康管理，昨天電子廠也全大樓停工採檢隔離，感謝交通局第一時間協調防疫巴士協助後送至中南部某集中檢疫所。

鄭文燦也提到，針對確診居服員的雇主夫妻在中壢某食品廠上班，市府針對該食品廠398人專案採檢，結果都陰性。另中壢某國小附設幼兒園因有幼兒確診，為2歲童的3歲哥哥，該國小和幼兒園也已停課，專案採檢80人都陰性。

至於桃園6處社區臨時採檢站，昨天採檢1932位都陰性，4日至今累計採檢1萬0190位，除9位確診外其他都陰性，他也呼籲民眾若有足跡重疊、有症狀或有必要可以到臨時社區採檢站採檢。