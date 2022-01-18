落地採檢將擴大 陳時中：這兩區優先納入考量 15:232022/01/18 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心公布18日落地採檢結果。圖／中央流行疫情指揮中心提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 返國民眾當心！指揮中心指揮官陳時中18日表示，將擴大落地採檢範圍，不只長程航班，南亞、東南亞將優先納入考量，其餘航點會逐步擴大，預計這兩天會實施。 他表示，近期入境人數減少，落地採檢要擴大範圍，採檢方式與現行長程航班落地採檢相通，因SOP已經成熟會擴大、量能有足夠因應，18、19日會跟機場機場協調、考慮候機室等航班、動線規劃， 增加落地採檢的比例 。 落地採檢輕症患者改住集檢所 條件放寬20-49歲適用 落地採檢分流條件放寬 羅一鈞澄清醫療量能充足 #南亞 #落地採檢 #指揮官 #優先 #納入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫計程車司機採檢第5次才確診 將做基因定序 14:302022/01/18 生活 疫情下登場 學生寒假體育育樂營預計吸引3500人報名 09:382022/01/16 生活 台塑工會爭取加碼紅包失利 王文淵：應該遵循既有規範 15:392022/01/17 財經 若中央同意北市使用疫苗護照 黃珊珊：這一處優先試辦 12:062022/01/18 生活 印度鄰國優先 更重視對北京關係 04:102022/01/15 焦點新聞 防Omicron 短程線入境普篩 首波針對南亞、東南亞 14:222022/01/18 生活 批指揮中心丟臉 前立委點名陳時中：應帶頭到前線 10:302022/01/17 政治 台灣業務出售 勞資協商成關鍵 04:102022/01/15 全球財經 佑倫筒夾享譽東南亞 精準穩定、延長機器壽命 04:102022/01/17 產業特刊 陰性報告不一定可信 蘇一峰：還好這政策已上路 09:352022/01/17 政治 機場檢疫人員確診原因找到了 和機場群聚無關 14:292022/01/18 生活 生活熱門新聞 莫德納第三劑秒殺 莊人祥曝缺貨原因 - 生活 社區疫情多點爆發 陳時中曝升三級可能 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 新竹市40多歲男自認足跡與確診者重複採檢 結果1家4口確診 - 生活 今又增17本土 聯邦銀、西堤繼續爆 桃機感染鏈破百人確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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