返國民眾當心！指揮中心指揮官陳時中18日表示，將擴大落地採檢範圍，不只長程航班，南亞、東南亞將優先納入考量，其餘航點會逐步擴大，預計這兩天會實施。

他表示，近期入境人數減少，落地採檢要擴大範圍，採檢方式與現行長程航班落地採檢相通，因SOP已經成熟會擴大、量能有足夠因應，18、19日會跟機場機場協調、考慮候機室等航班、動線規劃， 增加落地採檢的比例 。