桃機群聚案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

桃機群聚擴大成8人染疫，除了最先確診的女清潔員（案17230）與防疫司機（案17240）確認感染Omicron外，今天中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示， 案17238與案172392也都是感染Omicro病毒，還會比較四人的病毒株差異，但目前累計四人染Ｏmicron。

桃機群聚昨晚新增3名清潔人員（案17307、案17308以及案17309）確診，傳出交通車出現混搭的狀況，但明明昨天才說交通車是「一個蘿蔔一個坑」，結果現在卻這樣，不知道是否會開罰？對此，陳時中表示，原本的都是很守規矩的，前進指揮所進駐以後對細節更了解，才擴大採撿，認為應該是因為三級警戒下降，二級警戒的時候，大家鬆懈了。

陳時中指出，目前已經將桃機所有的夜班人員都送往及中撿疫所了，而機場也有備援的合約在，因此會請其他備援的清潔公司派人到機場維持清潔工作。

至於桃機群聚案是否為交通車混搭造成的？陳時中回應說，目前看來是多了幾位職場和交通車沒有直接接觸，清潔員跟司機沒有直接接觸，所以整個情況更複雜了，需要更多訊息才能判定。

而羅一鈞也補充說明，跟據剛剛收到的資料，桃機整起群聚案件，最早確診的三名清潔人員與防疫計程車司機基因定序都出來了，目前累計有4個人感染Omicron。