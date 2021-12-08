林姓嫌犯到處偷神像，要下手前還會先點香膜拜。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市68歲林姓男子民眾近日覺得家裡不乾淨致諸事不順，日前特別看中主祀九天玄女的大安區泰安宮，但因神像太大尊而搬不動，索性將拜爐偷走，並到各廟宇竊取神尊回家供奉，竊取前還會先膜拜，警方獲報後展開追查，7日持搜索票將林男、林妻及女兒等3人逮捕到案，並起獲5尊神像等廟宇贓物。

想請神明庇佑，卻到廟裡偷神像！台中市68歲林姓男子，近日覺得家裡不乾淨致諸事不順，日前特別看中主祀九天玄女台中市大安區泰安宮，且廟方今年剛整建完畢，還獲台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌贈匾，在當地富有盛名，但由於神像太大尊搬不動，林男一家三口只將拜爐偷走，並到四處竊取神尊回家供奉。

從監視器影像中發現，林嫌作案前還點香膜拜，至少犯下4起竊案，他供稱是因家裡不乾淨，但經濟困頓無力請神尊回家供奉，遂起了念頭，於后里地區偷了關聖帝君、五路財神爺、觀音佛祖等神尊，再至大安區偷了祭拜用品，於家中日夜供奉、虔誠敬拜。

警方指出，林嫌大費周章行徑令人難以理解，即使是行竊前先拜拜，然舉頭三尺有神靈，神明終究是不會庇佑壞人，一家三口還是難逃法網，遭查緝到案。

大甲警分局指出，該嫌於轄區多次犯案，早已遭鎖定，唯因犯嫌手法老練，苦無證據，於此次搜索竟一併發現他案遭竊物品，且整齊供奉在神明桌，真是驚訝萬分，失主等人原以為嫌犯得手後會隨即變賣，沒想到還能失而復得，特別在社群臉書發文萬分感謝員警努力不懈的追查。