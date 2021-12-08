「像是天上掉下來的禮物！」中百萬現金的陳小姐表示，今年結婚生子，九月才從國外回台灣定居。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2021台中購物節」進入最後倒數階段，許久不見的「姊姊」謝金燕上周末驚喜現身，和市長盧秀燕「雙燕合體」，抽出2位加碼百萬的幸運兒。（盧金足攝）

「2021台中購物節」進入最後倒數階段，許久不見的「姊姊」謝金燕上周末驚喜現身，和市長盧秀燕「雙燕合體」，抽出2位加碼百萬的幸運兒，分別為住在龍井區的劉先生及住在北區的陳小姐。兩名得主受訪時直呼不可置信，強調「真的太幸運」，他們也呼籲民眾趕緊把握最後一波機會，趕快登錄發票中大獎！

「覺得是詐騙集團，我就掛掉電話了！」家住龍井區的劉先生笑稱，接到「姊姊」謝金燕的電話時正在家裡整理東西準備出門，第一次接通後心想，「姊姊，誰啊？」、「是和盧市長代言台中購物節的那個姊姊謝金燕嗎？」他以為是詐騙電話立刻掛斷電話，第二次接通才相信自己中了獎。

「像作夢一樣！」劉先生說，他自桃園搬來台中買房，購物節的活動是搬來後才知道，因新居落成延後裝潢，剛好遇到購物節，因此在全國電子購買10多萬元家電，沒想到這筆消費會中大獎，真的好開心！

劉先生指出，他不算是容易中獎的人，統一發票最多中2百元，日前還跟朋友抱怨說，怎麼沒有抽中台中購物節的獎金，時間一久便忘了這件事，沒想到竟接到「姊姊」謝金燕打來的中獎電話，非常高興，這筆獎金未來將用在處理房貸上。

「希望盧市長能續辦！」劉先生說，台中購物節操作上很方便、公信力佳，身邊也有朋友中獎5千元，他在活動截止前這幾天還要繼續買，推薦親朋好友趕緊買起來，手刀登錄發票中大獎！

家住在北區的孕媽咪陳小姐則笑說，當時接到謝金燕打來的電話，對方說「我是你姊姊，謝金燕！」直覺像是惡作劇，反問「是真的嗎？」由於當時正在逛購買朋友的禮物，感覺還不可置信，直到回家告知先生看他興奮的模樣，才確認中了百萬現金，她坦言就如市長所說，是寶寶帶來的好「孕」氣！

「像是天上掉下來的禮物！」陳小姐表示，她畢業後都在國外，直到今年結婚生子，九月才回台灣定居，因到百貨公司買7千多元的孕婦裝，才中了百萬大獎。「一直覺得自己運氣很好！」陳小姐開心得說，不完全是針對財運的部分，總感覺冥冥之中有各種貴人相助，這次中了百萬現金，是寶寶自帶奶粉錢和尿布錢來，因此未來這筆現金將用在買寶寶的用品、新家的家電及做公益上。

陳小姐也透露，這幾年台中真的變了好多，回台在台中定居後有捷運，此次首次參加台中購物節就中大獎，連她媽媽都直呼「真的會中耶！」她要趕緊把握機會，趁購物節結束前把寶寶的東西買齊，未來續辦一定會再繼續參加！