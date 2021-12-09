美國對華人「碰瓷」始終不肯善罷甘休，拜登表面上和習近平視訊客套，行政團隊卻從未放棄毛手毛腳，除了國務卿布林肯繼續狂打台灣牌，試圖維持台海周邊的「緊張情勢」，近日更積極拉幫結夥「外交抵制」北京冬奧，所幸還有腦袋清醒的國家表明不參與，德國新任總理更傳訊息強調將延續梅克爾的對華政策，美國「唯恐天下不亂」的霸權心態，再不消停恐讓世界永無寧日。

美國學者重砲抨擊拜登，認為他「徹底失敗」，手下敗將川普更頻頻調侃「瞌睡拜登」，直指他讓美國威信和地位蕩然無存，不僅未能讓「美國再次偉大」，事實上川普確實講對一部分，尤其驗證美國嚴重通膨、被迫升息、經濟蕭條等難題，左支右絀更讓盟友無所適從，拜登再不扭轉「失敗」政策方向，難保川普的極端保守勢力，會在美國死灰復燃，屆時萬劫不復的恐怕不只美國本身。

衡諸亞洲對無厘頭的美中較勁，多抱持理性態度，莫不將自身經濟前景和區域穩定發展，當作最高航向指針，中老動車直通、中泰持續進行交通接軌，東南亞沒有國家願意盲從美國，更讓美國傻眼的，恐怕是中印俄的軍事結盟，更加印證區域發展自有生存邏輯，美國眼前最迫切的危機，絕非台海、南海，而是自家院子，日本前首相安倍也忙著蹭「台灣有事就是日本有事」議題，天下本無事，庸人自擾之，拜登、安倍只是頻頻證明自己原來只是個「庸人」，遠遠不如政治家風範與眼界的梅克爾，不須美國學者批評，世局發展已確認拜登「失敗」無疑。

冷戰迄今的美國，太習於製造混亂從中牟利的操作，近幾年卻連CIA都不知所措，而更糟的是美國自身，指著別人鼻子叫罵的人權、平等、自由、民主、安全、幸福等等標準，美國幾乎沒一項目及格，嚴重的社會矛盾，拜登上台至今仍一團亂，更遑論貿易戰加上疫情造成的經濟困境，已經快讓美國人民窒息。老套的印鈔票、搶外糧、賣軍火「冷戰模式」，不再是美國說了算的世界，早就行不通，日本更持續走向失落的三十年，卻執迷盲從當年讓日本經濟走下坡的元凶美國，美日有時間製造「台灣有事」的蹭利空間，不如好好整改自己院子的雜草，台灣還沒事，只怕美日自己亂事如麻，不禁要問「拜登、安倍 你們有事嗎？」

儘管Omicron攪局，全球疫後經濟又添變數，但展望2022應該會是世界重開門戶的關鍵一年，美國若想維繫一定的全球影響力，絕非靠製造區域動盪的冷戰老招能得逞，拜登先別想著83歲如何連任，而是徹底翻轉真正「失敗」的川普政策，扭轉貿易戰導致的供應鏈失調，回防美國本土的繁榮穩定，停止干預別人內政的惡習，美國才不會重返川普幽靈世界，世界更才能有寧日，日本新任首相岸田文雄，更應走自己的路，別學安倍做永遠的「小日本」，該是日本掙脫美國暗黑魔爪的時候了。

而台灣過去這5年，甘於淪落為美日手上的牌，表面上似乎攢了一些全球聲量，但卻是不能當飯吃的虛名，更需付出龐大代價，美國從來不會給白吃午餐，不斷加碼的軍火「保護費」，遲早會掏空台灣經濟，狀似絡繹不絕的歐盟議員訪台，卻都不是空手而返的「進香團」，台灣實力反而被做小了，尤其近期萬物齊漲，相信人民耐心已瀕臨極限，不會再任由民進黨政府瘋狂「賣台」。

天下本無事，台灣周邊更不必有事，看看美國和日本的困境，拜登、安倍你們有事嗎？（作者為資深媒體人）

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