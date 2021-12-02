2021開放國會論壇今天在台舉行，立法院長游錫堃表示，台灣是亞洲第一個以非開放政府夥伴關係聯盟（OGP）會員國身份舉辦開放國會論壇國家，下周由美國白宮主辦的首屆線上民主峰會，台灣也以非聯合國會員國身份，獲邀與全球110個國家領袖一起參與，證明台灣的民主開放廣受國際肯定。

游錫堃今天上午在論壇開幕致詞時表示，台灣雖然尚未成為開放政府夥伴關係聯盟（OGP）會員國，也未能簽署OGP的議會開放宣言，但是在全球籠罩著疫情危機的當前，我們熱忱堅定地舉辦國會論壇，足以證明台灣追求自由、民主及開放國會的堅強意志與決心。

他說，我們全體國人特別感到光榮的是，台灣是亞洲第一個以非OGP會員國的身份舉辦開放國會論壇國家，不僅如此，下周由美國白宮主辦的首屆線上民主峰會，台灣也以非聯合國會員國的身份，獲邀與全球110個國家領袖一起參加，在在證明台灣的民主開放廣受國際肯定。

此次論壇參與者有來自國外20個國家，共26位國會議長及議員，其中實體與會者有12位，線上與談有14位，再加上國外專家學者10位，合計國外貴賓有36位，台灣四大黨團立法委員以外尚有23位專業領域與談人以及公民團體等，參與人數達到100人，他強調，這是亞洲地區開放國會相關會議中，參與國家最廣、國會議員最多、陣容最堅強的國際論壇。

游錫堃指出，台灣位居印太戰略的最前線，這兩年不僅必須與各國一樣抵抗疫情，也和世界民主國家一樣，同遭威權政體的錯假信息、網路攻擊、以商逼政、認知作戰等各種威脅。

根據自由之家評比，全球195個國家所提出的2021世界自由度報告，2020年有54個國家被評為不自由，是15年來數量最多的一次，生活在完全自由國家人口已經低於五分之一。他說，這個報告證明，全球民主版圖正在萎縮，今後如何力挽狂瀾，已經成為我們民主同盟國家共同的課題。

游錫堃表示，台灣國會一直努力往公開化、透明化的目標邁進，除了透過電視及網路同步直播，將議事情況公開之外，今年也和開放國會委員會的公民夥伴們一起推出開放國會行動方案，擴大公民參與，人民是國家的目的，台灣是法治社會，當國會更公開、透明，人民就會更有機會透過參與立法來決定自己的未來。

他指出，台灣有今天的自由、民主和許多國家一樣是從被壓迫、被屠殺中走過來的，是百年來先賢用血淚灌溉而來的，因為深知得來不易，我們更懂得珍惜自由和民主。未來我們除了努力邁向正常國家外，也會盡力幫助其他威權體制國家統治下的人民同享自由，因為我們相信，一個更美好的世界，必須是讓更多人共同擁有自由和民主。