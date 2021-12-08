兼具知性與趣味的高鐵營隊即將再次啟動，台灣高鐵（2633）表示，「2022年台灣高鐵寒假營隊」將自9日至16日開放網路報名，歡迎對高鐵知識以及鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍報名。透過營隊安排的豐富課程，學員將走訪多個鐵道文物蒐藏與保存機構，深度探索台灣及世界鐵道文化的歷史底蘊，展開一趟精彩又難忘的鐵道探索之旅。

「2022年台灣高鐵寒假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共四梯次，每梯次為期一天，採網路報名。高鐵公司將於17日（五）以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於20日（一）在活動報名網頁公告錄取名單。

台灣高鐵表示，為善盡企業社會責任，持續推動鐵道文化向下扎根，此次寒假營隊特別安排學員探訪「台灣高鐵探索館」，讓學員們有機會深度了解台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙、館內珍貴的高鐵文物以及許多有趣的互動裝置，輕鬆了解精采的高鐵故事。

此外，學員還將走訪國立臺灣博物館鐵道部園區以及國家鐵道博物館籌備處等國內知名的鐵道歷史保存與展示機構，除有專業講師全程導覽解說外，也將透過團體活動進行鐵路知識的分享，讓學員們體驗一趟充滿知性的鐵道文化深度之旅。

台灣高鐵提醒，為維護每一位參加者的健康安全，全體學員上課及參訪過程中需全程佩戴口罩，並於事前繳交健康聲明書。進入各參訪地點時，請配合量體溫，用餐或飲水時也請保持社交距離，以維護自身及他人的健康安全。