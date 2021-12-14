COVID-19變異株Omicron威脅下，亞洲開發銀行今天略微下修2021、2022年開發中亞洲經濟成長預測至7%和5.3%，今年和明年的台灣經濟成長預測則維持6.2%和3%。

亞銀（ADB）今天發表最新一期「亞洲開發展望」（ADO）補充報告。

報告指出，台灣的國內生產毛額（GDP）成長在上半年表現強勁後，今年第3季因個人消費急劇下滑而放緩到3.8%。儘管如此，台灣前3季經濟仍較去年同期成長6.7%。

亞銀表示，投資是今年第3季台灣經濟成長主要驅動力。科技巨頭和相關供應鏈公司加大5G網路技術資本支出和投資計畫下，投資成長幅度達28%；政府消費則為GDP成長增加0.5個百分點。

另外，台灣出口持續飆升以滿足全球對電子產品的強勁需求，但進口超越出口，使GDP成長減少0.3個百分點。

報告指出，由於政府新的振興券計畫和消費者信心恢復可望帶動私人消費，預計台灣第4季經濟前景將更加光明。由於近期發展大致與預期相符，2021、2022年台灣經濟成長預測分別維持6.2%和3%。

至於開發中亞洲整體經濟預測，亞銀表示，近期出現高度變異的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒株和全球染疫人數增加，顯示大流行結束仍遙遙無期，今年和明年整體亞洲開發中國家GDP成長預測分別小幅下調0.1個百分點，預估為7%和5.3%。

報告指出，目前看來，中國經濟復甦弱於先前預期，今年東亞國家整體經濟成長預測從7.6%調降為7.5%，明年成長預測從5.1%下調到5%。

報告將今年中國經濟成長從9月預估的8.1%調降到8%；香港從6.2%上修為6.4%；韓國維持4%；新加坡自6.5%調升到6.9%。

亞銀預估明年中國經濟成長率5.3%，香港3.4%，韓國3.1%，新加坡4.1%，越南6.5%，菲律賓6%，馬來西亞5.9%，印尼5%，泰國4%。