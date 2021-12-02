高嘉瑜受暴 呂秀蓮：受害者是國會議員，台灣重擊很大

前副總統呂秀蓮今為她在12月4日「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」的首場特展宣傳，提到民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴案時除了嚴厲譴責暴力，並表示，受害者還是一個知名度非常高的國會議員，「對台灣社會是很大的衝擊，我自己也自慚形穢」。

她還強調，現在已經知道，加害者是個網軍惡棍，是綠營的網軍部隊，希望執政的民進黨，本於創黨的初衷，勿枉勿縱，對於網軍部隊，應該有一套自律自清的管制，否則號稱民主、自由，過度寵信所謂的網軍部隊而不加約束，這是很反諷的事，呼籲民進黨，負責任向社會交代。

呂秀蓮指出，她對民進黨年輕、聰明的立法委員高嘉瑜受到暴力、欺負，卻自嘆識人不明的遭遇表達惋惜跟不捨，希望高嘉瑜可以早日走陰影。

她說，暴力是文明社會所不容許的，不只是男人不可以輕易暴力毒打女性，目前女性也有一小部分暴力化，文明社會，有事大家應理性解決。

她指出，當然男女兩性之間的情感糾葛非常複雜，但是發生這樣的事情，特別是，受害者還是一個知名度非常高的國會議員，「對台灣社會是很大的衝擊，我自己也自慚形穢」。

她說，「新女性主義」這本書是很久以前，當台灣還是封建獨裁戒嚴時代，她才27歲，勇敢的針對傳統男性，提出嚴厲的批判。

她說，她對高嘉瑜受暴事件提出最強烈的譴責跟深深不捨，事態還沒有完全清楚，但已經知道，加害者是個網軍惡棍，在網路世代，大家原很期待在知識科技會帶給人民更光明、更美好，但是她發現，網路世代也有一種暗黑勢力存在，目前還沒有完全浮現的現象。

她表示，至少這位加害人已知道是綠營網軍部隊，民進黨應負責任向社會交代。

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