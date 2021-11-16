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瑪莎拉蒂3惡煞的作為引起輿論譁然，受此影響，許多網友起底全台各地的「棒球隊」，而台中市大甲區五福街10月底亦發生4名惡煞以鋁棒砸車，有網友把砸車影片加上〈愛情的恰恰〉配樂惡搞，逗樂大批網友。

回顧此起案件，4名惡煞於10月30日上午前往台中大甲區五福街附近，朝鋁製球棒朝停在騎樓的白色賓士猛砸，包括前、後擋風玻璃，車頂、兩側窗戶、後照鏡等無一倖免，玻璃與車體被砸的破爛。

警方獲報後查出，疑似為一名王男與洪男共同投資小吃店，王男對分潤有質疑，洪男則找來盧男（25歲）、吳男（27歲）、陳男（19歲）、劉男（25歲）跑去王男的家中，但因找不到人，才拿停放在家門前的車子洩恨。

而4名惡煞暴砸賓士車的影片也流出，曝光網路，有網友將影片配上經典金曲〈愛情的恰恰〉上傳至臉書社團《爆廢公社公開版》，原PO把惡煞砸車時的律動巧妙對上音樂節奏與鼓點，再加上魔性的剪輯手法，讓影片一曝光就引起網友議論。

不少網友說，「真是太有才了，強」、「重複看了N次」、「想知道這些演員看到時的心理陰暗面」、「這個人大概要被朋友笑一輩子了」、「史上最妖嬌的暴力事件」、「大甲棒球隊的隊員真俏皮」、「我會笑死，恰恰恰，揮之不去」、「一戰成名」。