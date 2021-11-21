大陸新疆以盛產美女聞名，像是迪麗熱巴、佟麗婭等人都是新疆美女代表，陸網上更不時會流傳一些新疆女孩的照片，高顏值每每會驚艷眾人，日前又有人PO出一位小學女孩的美照，宛如洋娃娃的美貌，讓大家看了驚嘆連連。

照片中，一名穿著運動服的新疆美女小學生似乎在雜貨店裡，手拿零錢包好像在等著結帳，只見小女孩有一雙水靈大眼，鼻梁高挺、五官深邃，小小年紀就看得出有女神基因，混血外貌就像真人洋娃娃，散發滿滿仙氣，吸引許多網友留言直誇「新疆美女多很正常」、「個個都是顏值代表」、「新疆的小姑娘都好漂亮」、「不輸迪麗熱巴」。另外，雖然小女孩讓眾人見識到新疆美女的天生麗質，但也有網友跳出表示這張照片之前就流傳過。

一名新疆小學女生的照片在陸網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

事實上，娛樂圈不少女星都來自新疆，迪麗熱巴、佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜就被封為「新疆四美」，四人都擁有零死角美貌和完美身材，出道後人氣一直居高不下。