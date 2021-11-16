涉嫌毆打宋姓男大生的張男（左）曾以百桂食品「行銷經理」的身分，在2019年的彰化中小企業博覽會上宣傳。（翻攝自YouTube）

百桂食品二代張敦量涉嫌毆傷台中宋姓男大生，現已遭收押。先前張父曾駁斥兒子非富二代、月領25K、瑪莎拉蒂是貸款買來的，豈料，檢警15日破獲張男背後金主「2580」博奕集團，查出張男為集團股東兼核心幹部，涉嫌毆男大生的3人均為張男的前員工，戳破張父的謊言。

宋姓男大生只因行車糾紛就被痛毆至昏迷，在事發當下張男等人還迅速找來2車人馬助陣，態度惡劣行徑猖狂引起社會高度關注。外界質疑，究竟張男背後是誰撐腰，不然怎能迅速找來那麼多人助陣，還囂張當街打人。

而台中地檢署偵辦張敦量等人的行車糾紛，查出張男與許姓嫌犯等人為了牟取不法利益，共同經營「2580」博奕網站，經警方於14日晚間將許男等5人拘提到案，複訊後諭知5萬至70萬元不等金額交保。

檢警查出，許男涉嫌經營2580國際娛樂城賭博網站，張男不僅為集團股東核心幹部，甚至涉嫌毆打男大生的李韋霖、陳勁豪均是張的前員工。

實際上，張敦量先是於2019年涉嫌在成功嶺服役期間，因細故持鐵凳砸破洪姓同袍的頭，但當時雙方在調解時，張男稱自己僅月領25K，無力支付對方要求的31萬元賠償金，最後雙方調解破局，法官酌情後，僅判張男賠償3萬餘元，讓被害的洪男及其家屬難以接受。

不僅如此，張敦量的父親張朝棟11日在百桂食品工廠召開道歉記者會時，稱兒子並非富二代，解釋兒子所駕駛的瑪莎拉蒂為母親支付頭期款買下的中古車，其餘金額由張敦量自行繳納分期，力撇傳言。誰也沒想到，檢警查出的事實狠狠打臉張父先前的說詞。