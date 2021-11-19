小編今天（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股「萬八」近在咫尺，法人指出，大盤近期呈現類股輪漲，業績不差的集團股易有作帳行情，預期年底將由業績股、作帳股、作夢股「三大主軸」輪番上陣。

【1】年底作帳 14檔集團股喊衝

時序近年底，台股多頭續旺，集團年底作帳趁勢開跑！華新集團18日表現最靚，華東（8110）一度亮燈漲停、彩晶（6116）漲逾5％，友達（2409）、群創（3481）則在外資連買下，扮演集團領頭羊；永豐餘集團也受惠元太（8069）法說報喜、股價改寫新天價，集體強勢表態，集團股年關前作帳行情啟動。

【2】黃天牧8字 評明年台股

立委18日在財政委員會要金管會主委黃天牧發表對2022年台股的展望。黃天牧表示，台股展望「樂觀」，交易量雖不會高於今年，但也不致於萎縮；至於美國升息是否造成外資竄逃？黃天牧認為，外資進出很正常，台股只要基本面好，「花若盛開、蝴蝶自來」。

【3】跌深＋低價 面板三虎外資狂吃貨

外資近2日開始回補面板三虎，尤其18日三大法人狂敲友達近11.66萬張（近25億元）、群創加碼10.8萬張（逾20億元），彩晶也買超1.9億元，推升較前一天爆量約2.5～3倍之間，股價收盤強漲5～7％，友達盤中更一度攻上漲停。

【4】2022十大預測 看好股票大宗

2021年進入後疫情時代下的「新常態」，2022年的市場將會如何表現，預測準確率超過五成的施羅德投資多元資產團隊主管Patrick Brenner，連續第九年替投資人診斷，提出來年的投資預測。他分析，在景氣進入擴張期之下，股票、大宗商品將受到看好。

【5】潑元宇宙冷水 陸官媒：先讓子彈飛一會兒

大陸當地「元宇宙」（Metaverse，又譯後設宇宙）概念夯爆，A股已在9月初、10月中下旬掀起過兩波高潮，但近期熱度已引發監管層注意，深交所不但發函關切多家公司，官媒人民日報18日更批評應該「讓子彈飛一會兒」，使A股元宇宙概念股18日崩盤大跌。