宋姓男大生首度露面！親口感謝：我會好好加油！

遭到瑪莎惡煞痛毆受傷的宋姓男大生16日轉進普通病房後，16日透過影像向社會大眾表達感謝，左眼仍帶著明顯瘀青他對著鏡頭表示，自己現在很好，最想回到學校上課，看到大家的充滿關懷的卡片相當感謝。

宋姓男大生7日因行車糾紛遭瑪莎惡煞三人痛毆，該事爆發後引發社會關心，宋生在被毆後送台中榮總急救，一度因腦部重傷昏迷，經醫療團隊全力搶救，日前清醒拔管，15日更轉出到普通病房，他也在16日上午透過影帶向社會大眾表達感謝，並貼心的表示，他很好，只想很快回到學校上課。

宋姓男大生轉進普通病房，也收到很多親友及社會給他加油打氣的鼓勵。（宋母提供）

宋生主治醫師：台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺表示，今天早上巡房，發現宋姓男大生入住普通病房第一夜睡得不錯，有媽媽陪伴，情緒平復很多，不再夜半驚嚇驚醒。

沈烱祺表示，男大生第一時間頭部遭重毆出血量很大，腦內瘀血壓迫到視神經與聽神經，所以目前眼球轉動與聽力有受到影響，但經過眼科與耳鼻喉科醫師進一步檢查，聽神經與視神經並未受損，只要瘀血逐漸被吸收散去後，聽力與視力就會恢復正常。

他也表示，目前透過醫療團隊會進一步關懷宋姓男大生的情緒跟注意力，並準備慢慢讓他進行復健，目前雖然肌力測試都沒有問題，但被貿然下床會暈眩跌倒，所以先不急著讓他下床走路，先做床上復健，循序漸進，等穩定後再讓他下床走路復健。