台中宋姓男大生7日只因駕車擦撞瑪莎拉蒂，就遭到3名惡煞痛毆致昏迷，13日宋男的恢復狀況良好，開口第一句話就要母親別傷心。宋母接受訪問時吐露，事件發生後一度想搬離台中，憂心日後遭到報復，而惡煞家屬的道歉猶如作秀，她真的感受不到對方有想負責任。

宋母13日接受媒體聯訪時透露，上午前往加護病房探時兒子時，兒子開口就說，「媽媽不要傷心，我沒事的」、「妳要等我回來」等語，讓宋母聽了一陣鼻酸，希望兒子能順利康復，健健康康的回到她身邊。

宋母也說，兒子這次無故在街頭被人痛毆，對於事後是否會遭到報復也非常擔心，被問及是否願意繼續住在台中，宋母則說，要看司法後續如何處理，倘若司法能讓惡人明白不能如此狂妄，她才會有勇氣繼續在這個城市生活。

對於惡煞父母出面道歉，宋母說，她至今仍未收到，也沒有聽到要做出什麼負責任的行為，推測可能只是作秀而已；宋母指出，有次接到自稱「百桂食品」老闆的來電，稱要拿東西來慰問，但她認為時機不洽當，也擔心人身安全因此回絕。