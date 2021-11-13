男大生清醒第一句話問「妳有沒有吃飯」 宋媽媽淚崩：他很堅強

台中市宋姓男大生7日開車與瑪莎拉蒂超跑擦撞，遭對方持棍棒毆打，導致顱內出血送醫，昏迷多日後昨(12日)上午傳出好消息，已恢復意識，叫名字已會點頭回應，手腳有反應，台中榮總神經醫學中心醫師沈炯祺今(13日)上午又帶來更好消息表示，目前已幫宋男拔管，而且她也說出第一句話「舒服多了」，甚至上午與母親見面時，還問「妳有沒有吃飯」，醫師也測試數學100內加減法及開根號均能達對，甚至能完整回憶當天車禍狀況，顯示復原相當良好。對案發當天的過程都已記起來、心情也平復不少，因擔心造成心情太多波動，尚未細問。

沈炯祺表示，仍在加護病房治療的宋姓男大生，昨天清醒後先暫平鎮定劑等藥物，因為喉嚨插管引發不適稍有躁動，醫師判斷恢復狀況出乎意料的好，就為他拔管。

沈炯祺表示，宋開口的第一句話就說：「舒服多了」，不但能答對數學100以內的減法，連100開根號的答案也答對，但是他身體還是很虛弱，需要多家休息，今天仍有頭痛症狀，會再給予降腦壓藥物，預計在下周一可以轉普通病房。

上午醫療團隊再度探視宋同學，為了確認他的意識清楚，於是對他進行數學測試，發現他加減法都能對答如流，而且連開根號都知道，甚至簡單問他車禍狀況也都能回憶起來，顯示腦傷已逐漸恢復。

昨(12日)上午8時許醫師巡房時，叫了一聲男大生的名字，因傷者插管沒辦法說話，但發現他會點頭回應，且測試肢體指示反應均正常，醫療團隊都很振奮，代表患者逐漸恢復意識、脫離險境，情況相當樂觀。

沈炯祺說，宋姓患者因外傷送醫時腦壓約20多毫米汞柱，一般正常腦壓在10至20內，緊急開刀去除血塊及藥物處理後目前腦壓在10毫米汞柱，已度過危險期，且腦壓控制正常，鎮定劑可逐漸減量，觀察2、3天後，病情若穩定即可轉普通病房。