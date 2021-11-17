美國一名女子日前和一名留鬍子的男子約會、親吻，沒想到她的下巴卻因此出現皮膚潰爛的症狀，讓她嚇得拍片警告其他網友：「和鬍子男約會要小心」，影片曝光後引發網友熱議，許多人都猜測她可能感染了「葡萄球菌」。
根據《紐西蘭先驅報》報導，美國女網友漢娜（Hannah）先前和一名留大鬍子的男子熱吻，未料下巴卻因此出現異狀，一開始她的下巴皮膚變得乾燥、起疹子，之後還長水泡、出現皮膚潰爛的現象，讓漢娜不得不到醫院求診，所幸治療後恢復狀況良好，她的下巴皮膚也慢慢恢復正常。
過程中漢娜也將自己的病況拍攝下來，並透過TikTok分享出去，警告各位網友「和鬍子男約會要小心」，影片曝光後很快就引起網友熱議，雖然漢娜並沒有說明清楚，她和鬍子男親吻時發生什麼事，以及詳細的病因，但大多數人都認為她可能感染「葡萄球菌」。據報導指出，葡萄球菌自然存在於皮膚上，但如果通過傷口進入血液，就可能導致敗血症、皮膚潰爛等問題。
有的網友則認為漢娜的男伴衛生習慣不佳，才會傳染細菌到她的下巴，「我覺得他的鬍子上可能有些髒東西」、「希望你不用再親那個骯髒的傢伙」、「如果沒有好好清潔，鬍鬚真的會比馬桶坐墊還要髒」；但也有人對此感到困惑，表示自己的另一半也有留鬍子，卻從未發生過和漢娜類似的情況。
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