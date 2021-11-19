王姓男大生18日騎大型重機環島行經屏東枋山鄉時，疑車速太快、來不及煞車，連人帶車「插進」橫越台一線欲迴轉的百萬轎車後座，送醫後不治；該起驚悚車禍引發社會關注，枋寮警分局19日會勘車禍現場，決定封閉該事故迴轉道3個月，並加裝測速照相機及限速50公里。

針對「大型重機插進百萬轎車死亡車禍案」，枋寮警分局、公路總局等人員19日到枋山鄉海豚灣7-11前進行車禍現場會勘，期間會勘人員發現，該路段除有2家超商及1家休息站外，南北雙向也都設有停車場，加上中央分隔島約相距50公尺處就有迴轉路缺口，這雖方便往來車輛行駛、但也造成行車安全的隱憂。

會勘人員指出，該起車禍就是在其中1個迴轉路缺口發生的，因此為杜絕再有車輛在穿越道路時發生嚴重交通事故，決定暫時封閉該肇事迴轉路口，目前為期3個月，之後再視情況調整，此外，該路段速限也從原訂的70公里調降為50公里，並將加裝測速照相機，以取締超速車輛、避免再發生事故。

據監視器畫面可看出，案發當時，百萬轎車從南下路邊停車場駛出、正要橫越台一線迴轉至北上車道時，不慎與南下的大型重機發生嚴重碰撞，且當時疑因重機車速太快，不僅來不及煞車撞上百萬轎車，還連人帶車「插進」轎車後座，而轎車也因撞擊力過大旋轉了180度停在北上車道。