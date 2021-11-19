重機插C300慘死

一名王姓重機騎士，18日下午行經台一線屏東縣枋山鄉路段時，撞上準備穿越道路的白色賓士死亡，事件發生後，輿論風向檢討賓士違規穿越道路、懷疑重機超速等。對此，台灣交通安全協會指出，事後應先封閉事故地點的安全島缺口，再設置迴轉道，讓道路兩側的車輛能夠安全往來，才不會再次釀成事故。

圖片中可見賓士從畫面右側的南下道路外側駛入，打算穿越缺口分隔島駛入北上道路。（圖／記者爆料網）

台灣交通安全協會19日在臉書指出，透過事故後方車輛行車紀錄器顯示，重機行駛在南下內側車道，賓士則自道路外的停車場欲橫越南下車道駛進北上車道，而在南下外側車道還有另外一輛自小客車擋在重機與賓士車中間，意即三車連成一線，重機與賓士陷入視線盲點，互相看不到彼此。

交安會表示，重機若騎慢一點，肯定不會身亡，縱使因為視線盲點發生擦撞，只要車速在30以下，至少還有約9成的生還率；有人質疑重機是因未遵守速限才致死亡，交安會則說，該路段的速限為70公里，照OECD撞擊曲線來看，70公里交叉狀的生還機率幾乎是零。

究竟如何避免憾事重演？交安會說，應該先封閉安全島的缺口，就是因為賓士想從安全島缺口切入北上道路，才會三車連線產生視線盲點，進而交叉撞擊致憾事發生，倘若不封閉安全島缺口，改天仍會再次發生類似車禍。

交安會也說，封閉安全島缺口後，只要在道路的南或北側稍微遠、視線距離良好之處設置迴轉道，就能讓道路兩側的車輛以安全方式往來，不僅如此，此設置亦可讓駕駛能查看公路沿線的商家，再使用迴轉道安全回頭，免去臨時想從安全島破口急切所造成的事故。