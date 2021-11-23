全球機車年度盛會—義大利米蘭車展去年因新冠疫情停辦，而隨著疫情趨緩，這個盛大的機車嘉年華終於在今年恢復舉辦，不過，由於跨境旅行仍有實質上的困難，因此，國內機車龍頭光陽特地在米蘭車展開展前夕，舉辦展前記者會。光陽集團董事長柯勝峯除了分享品牌未來計劃與電動車時代佈局，更在會中首度揭露旗艦紅牌跑旅AK550，以及三輪重機CV3等車款，讓光陽旗下世界級的重量鉅作，搶先在國人與車迷面前曝光！

作為慶祝光陽創廠50周年的重磅之作，AK550上市開賣迄今，已約有5年時間，隨著競品紛紛推出改款新車，光陽亦推出全面改款升級的AK550作為回應。柯勝峯表示，新AK550不僅外型全面進化革新、性能持續精進，更在主被動安全配備與科技規格配置上達到一個新高度，要以滿滿的牛肉呈現給消費者。

全球機車年度盛會—米蘭車展今年恢復舉辦，光陽特地舉辦展前記者會，揭露旗艦紅牌跑旅AK550以及三輪重機CV3，並揭櫫品牌未來計劃與電動車佈局。(圖/中時新聞網攝）

延續「The Thrills of Touring」跑旅概念，新AK550導入創新「懸浮式」設計語彙，透過遍及全車的空力設計，為既有的跑格形象注入更多「旅」的元素；儀表台布局在整合多項新功能後，連同把手的操作介面，都予以重新設計編排，Keyless免匙操作也改為按鍵式，讓騎士整體使用上更直覺便利。

一如前述，新AK550改款重點項目，著重在安全與科技層面的電控系統，包括TCS循跡防滑，以及彎道ABS防鎖死煞車系統的進駐，讓騎士在享受風馳電掣之時，大幅降低失控等意外風險；另外，為體貼喜愛Grand Touring的旅者，改款後亦追加電動調整風鏡、定速巡航等配備，為旅程增添更多安全與舒適感受。

而被問及AK550預計何時開賣？柯董表示，最快可望在2022年上半正式問市，而且新車款功能更多、對晶片的需求也將更大，光陽正緊盯原物料供應鏈狀況，務要滿足國內車迷對新車的渴望，至於未來是否會有EV版本，則一切都在評估中。

新AK550改款著重在安全與科技電控系統，TCS循跡防滑及彎道ABS防鎖死煞車系統的進駐，能大幅降低失控等意外風險。(圖/中時新聞網攝）

導入創新「懸浮式」設計語彙，儀表台布局在整合多項新功能後，連同把手的操作介面都予以重新設計編排。(圖/中時新聞網攝）

同步登場的三輪大型重機CV3，也是展前記者會的另一個注目焦點；前2後1獨特的三輪配置，為其形塑多功能探險旅行車風貌，在與旗艦AK550共享動力系統下，將可望為個性騎士帶來豪華騎乘新震撼。會中柯勝峯特別分享CV3騎乘心得，認為這輛新物種不僅動能豐沛，沈穩安定的動態，更能提供騎士高度的駕馭樂趣與信心，新車最快可望於明年上市。

三輪大型重機CV3採前2後1獨特的三輪配置，為其形塑多功能探險旅行車風貌，新物種將於明年上市 。(圖/中時新聞網攝）

除了動能豐沛以外，CV3沈穩安定的動態，提供騎士高度的駕馭樂趣與信心。(圖/中時新聞網攝）

除了兩款重磅新作吸引全場眼球，光陽董事長柯勝峯談話間也對集團目前的電動車佈局多有著墨，他表示，碳中和是目前全球最為關注的議題，電動車取代燃油車的趨勢目標已然確立，作為國內油車龍頭，光陽仍不會在油電轉型的革命行列中缺席，而在基礎建設和配套措施發展進程中，光陽將會緊抓趨勢，並關注市場真正需求，持續推出最符合消費者需要的優質產品。

未來在Ionex 3.0取得市場成功並獲得消費者認可後，光陽希望將台灣的成功經驗帶到歐洲、中國及東南亞國家。(圖/中時新聞網攝）

「隨著新世代Ionex電動車家族陸續上市，光陽目前正全力衝刺Ionex 3.0，而在全球減碳減排的目標驅動下，未來電動車政策補助將可望持續，這對電動車銷售增長將是一大利多。」而當被問及油車與電動車的市場銷售，柯勝峯表示，儘管光陽正全力推動電車，但受到廣大消費者喜愛的燃油車市場亦將不斷精進，並有十足把握持續穩坐第一 ; 而備受關注的Ionex方面，則是預計今年底前完成全台一千座換電站目標，同時有30家 Ionex 經銷商上線服務。明年（2022）除持續強化換電站網絡系統，Ionex 經銷商數亦可望衝到100家，在此願景下，光陽明年的目標，將是攻佔電動機車銷售第二名，並持續挑戰市場NO.1。

光陽正全力衝刺Ionex 3.0，預計今年底前完成全台一千座換電站目標，同時有30家 Ionex 經銷商上線服務。明年除持續強化換電站網絡系統，更要攻佔電動機車銷售第二名，並挑戰市場第一名。(圖/中時新聞網攝）

未來，在Ionex 3.0取得市場成功並獲得消費者的認可後，光陽也希望將台灣的成功經驗帶到歐洲、中國及東南亞國家。柯勝峯特別強調，大陸與東南亞幾乎佔據全球90％的機車市場，其中日本品牌強占多數，但在電動車發展上，日本品牌相對步調較慢，因此，這將是光陽很大的機會，隨著國際級大型企業、國家單位陸續與光陽洽談合作，未來將有更多的心力與投資投向海外布局，將兼具人性、安全與科技的光陽產品，帶到全世界！