全聯第4年參與「黑色購物節」，今年首度擴大聯合線上線下祭出優惠，26日至28日精選超過百件黑色包裝、黑色食品、黑色品牌的「三黑」商品5折起。「PXGo!全聯線上購」比實體門市提早2天先開跑，24日起至28日5天不限金額抽OFF COFFEE熱美式1年份，再享PX Pay支付滿千送800福利點。

根據全聯觀察，去年黑色購物節創造超過13億元的業績，熱銷前15名的商品平均業績成長率皆超過50%，可見節慶活動確實受消費者關注，能吸引破百萬名消費者上門購物。

PXGo!黑色購物節，有線上限定五重優惠活動，包含全站單日使用PX Pay支付每滿1000元送800福利點；全站不限金額抽OFF COFFEE熱美式一年份；預購館下單即享88折；1小時送到家的生鮮宅配服務「小時達」滿555元送55元折價券；會員於活動期間透過PXGo!轉贈功能分享OFF COFFEE咖啡5杯給親友，PXGo!會再多請分享者1杯。

其中，於預購館下單獨享88折活動，搶手的「Panasonic國際牌奈米水離子吹風機禮盒版」，會員扣200福利點享促銷價8900元，若搭配優惠券及福利點數回饋，最低僅7272元，限量100組。