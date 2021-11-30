第三屆台中購物節雙十節開跑屢創佳績。市長盧秀燕30日在市政會議中宣布，累計登錄消費金額已突破200億，為回饋消費者市府加碼送出2組百萬現金獎，12月5日將邀請購物節代言人姐姐謝金燕親自到台中抽出；距離12月9日截止日還有幾天，歡迎民眾繼續共襄盛舉。

「姐姐謝金燕，要來台中了！」盧秀燕今天在市政會議中宣布，到11月28日台中購物節登錄消費金額已經突破200億；民眾在台中消費應該不只200億，購物節APP下載人數突破104萬人次，創下台中購物節新的里程碑。

盧秀燕指出，台中購物節第一屆25億元，第二屆90億元，今年活動1個多月就突破200億元。為慶祝並回饋消費者，台中要加碼2組百萬現金獎定12月5日抽出，更邀請台中購物節代言人之一的姐姐謝金燕親自到台中，抽出2組額外加碼的百萬現金。

盧秀燕喊話，姐姐謝金燕會打電話，請大家注意，自己可能就是幸運兒。距離截止日，還有1萬5000組現金紅包，和1棟含車位的千萬好宅等待大家，請民眾繼續共襄盛舉。

經發局強調，第三屆台中購物節10月10開跑，預計12月9日截止，市府搭配中央五倍振興券，大手筆推出天天抽現金活動，總共送出3億多現金，活動推出後屢創佳績。