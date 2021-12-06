在「美腿小姐」選拔賽中脫穎而出並出道的女星謝金燕，身為台語歌手的她，在2001年前後歌路大轉型，唱紅〈練舞功〉、〈嗶嗶嗶〉、〈姐姐〉等夯曲，開創台語快歌新潮流，謝金燕因此被封為「電音天后」，自她開通社群後，不時跟粉絲分享生活點滴與美照，日前貼出一系列到台中工作的照片，其中一張竟是卸妝照，狀態讓全網看呆。

謝金燕2017年全面復出後，一改過去神祕低調作風，決定開通臉書、IG帳號等跟粉絲大方互動，讓人得以見到姐姐在舞台以外的魅力，說到謝金燕，不得不提她強大的凍齡術，出道超過30年，始終維持姣好身材與無暇臉龐，復出後甚至有更進化的趨勢，謝金燕也表示，為了作品呈現，除了寫歌、編排演出，她坦言對自我管理非常嚴格要求。

近日謝金燕台中購物節邀約前往「出差」，行前就po文說要去吃吃喝喝，請粉絲推薦私房菜單，也歡迎大家路上見面，不要害羞一定得來跟她打招呼，之後謝金燕又發文，透露已提前抵達台中，並表示「我已經開始享受台中美食了」。

隨後她貼出一系列照片，包含美美的自拍照，以及美食認證照，笑稱大家推薦的店家都大排長龍，「我決定照顧那些賺比較少的」，被讚人美心好，而最吸睛的，是其中一張她購物一整天走到腿快斷終於回飯店休息，謝金燕直接不藏了大卸妝，頭上戴著髮捲，底下是完全抹去了招牌眼妝的素淨臉蛋，狀態超好，讓粉絲大感驚訝，不禁表示：「忍不住想一直看」。