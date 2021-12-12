塞爾維亞人氣網紅正妹杜基奇（Kristina 'Kika' Dukic）多年來一直因為長得太漂亮，而不斷遭遇霸凌指責她整容，沒想到日前竟傳出她死亡的噩耗，年僅21歲就結束了美好生命，也讓網友們大為震撼並感到惋惜；媒體也挖出許多勁爆內幕，似乎把霸凌發起者的矛頭指向令一名網紅，亦即曾對杜基奇發表攻擊性言論的普拉斯（Baka Prase）。

根據英國《太陽報》與《每日郵報》報導，12月8日晚間11點40分左右，杜基奇（Kristina 'Kika' Dukic）被發現陳屍在首都貝爾格萊德（Belgrade）的家中，得年21歲；警方表示，他們並未在現場找到任何謀殺的跡象，但當局仍在對此案進行調查。

杜基奇是一位遊戲直播主，也是一位YouTuber，她在IG、YouTube和Twitch上擁有逾百萬粉絲；杜基奇因為長得太漂亮，過去不斷被網友質疑曾經整容，甚至還有人直接罵她是「假貨」，對杜基奇進行網路霸凌和人身攻擊，讓她長久以來不堪其擾。

她過去曾在一段影片中坦言，她曾收到許多充滿恨意的私訊，經常遭到霸凌，讓她覺得自己所做的一切對其他人來說都不夠好，所以她「最重要的事就是要保持快樂」，並在生活中做自己想做的事。

杜基奇的母親娜塔莎（Natasa Djukic）率先宣布了女兒的死訊並表示，「對我們所有人而言，這是一個非常煎熬的時刻，我們會永遠懷念和深愛她。」娜塔莎也呼籲女兒的粉絲，「如果你有自殺的想法，或正被憂鬱症折磨著，請立刻向身邊人傾訴，你並不孤獨。」

當地媒體Republika報導，塞爾維亞另一名YouTuber普拉斯（Baka Prase）是杜基奇最嚴厲的批評者之一，他在看過她的幾個影片後，對她進行了人身攻擊；報導指出，普拉斯也擁有百萬粉絲，且他的粉絲會受到他煽動，而對杜基奇發出「去死吧」等仇恨性言論。

普拉斯在消息傳出後立刻否認所有相關指控，「我是最早知道杜基奇死訊的人之一，我對發生的事感到遺憾，事實上在她死前我們已經和解並成為朋友了；我希望人們不要將此事怪罪在我頭上，因為這是對死者的不尊重，他們是在用最醜陋的方式來滿足復仇的慾望」。

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