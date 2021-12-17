公投進入最後倒數，面對執政黨鋪天蓋地的抹黑和大內宣攻勢，國民黨堅守「四個同意」、與民意站在一起的信念沒有任何動搖！即便以卵擊石，在高牆和雞蛋之間，我們永遠站在民意那一邊。各位朋友，1218勇敢站出來投票，直到高牆倒下為止！

公民投票，就是民意的直接展現，是民主政治的防腐劑，避免一黨獨大、一黨獨裁的亂像，罔顧民意與專業，而讓民眾有直接表達民意的機會，不會拖到四年一次的選舉才能糾正政策的錯誤。

所以政府最討厭公投，因為越是專制獨裁的政府，越希望人民讓自己的權力睡著了！也因此，民進黨政府不但刻意扭曲公投題目，嘗試混淆視聽、抹黑公投與支持公投的人，還滑天下之大稽，自命「公投的反方」！

試問，公投反映的是民眾對於重大議題的意見，難道政府要主動與人民為敵？說穿了，不過是因為執政黨發覺無法以邏輯服人，連自己都無法說服，唯一的奧步就是混淆視聽，跟著從中央到地方鋪天蓋地的總動員。

正因為有這種惡質操作，各種不當的行政動員高度介入原本應該讓人民自己決定的公民投票，用政府的錢，洗人民的腦，遮掩執政黨的無能。弱勢的人民與民間團體被迫要跟政府作戰，面對無止盡的抹黑、扭曲。

從反萊豬醫師蘇醫師被查水表、潘忠政老師被網軍攻擊全面霸凌，執政黨的手法沒有下限，變本加厲地浪費公帑；尤其讓民團難以接受的，還是公投主題遭到竄改誤導，嚴重剝奪憲法保障人民知的權利！

珍愛藻礁公投，明明投的是「遷移」三接，硬抹黑成「停建」三接！反萊豬公投明明是問是否同意政府全面禁止含萊劑豬肉進口，未提及任何國家，民進黨政府竟把美豬與萊豬混為一談，還恐嚇大家美國政府會很不高興。

結果萊豬還沒公投，萊豬還沒進口，無辜的美豬進口就衰退87%！美豬明明不等於萊豬；美豬買氣大減，不就是被民進黨烏賊攻勢陷害的嗎？民進黨只為抹黑國民黨、給堅持健康的人戴紅帽子，哪管無辜商人受害？民進黨不但棄民眾健康於不顧，更是破壞台美關係的真正兇手！

更讓人遺憾的是，公投本就是對代議政體不信任所設的補救性制度，但因為全面執政的民進黨施壓，迅速引發民眾對執政黨誠信的高度質疑。

尤其「反萊豬」與「藻礁永存」，都是民進黨在野時強力動員的議題，多次做出政治承諾；方便民眾行使直接民權的公投綁大選，更是綠營長期以來的主張；如今執政後罔顧民意、背離承諾，難怪民意激烈反彈。

試問，人民拒絕萊豬進口、保護健康，何錯之有？人民不希望七千五百年的藻礁遭到破壞，何錯之有？人民希望方便行使直接民權，節省公帑，何錯之有？人民希望乾淨電源取代火力發電，何錯之有？

但面對執政黨以府院黨高度介入公投，用公帑製造假訊息，以及打壓、抹黑、恫嚇、利誘的攻勢，形成了一場不公平、不對等的公民投票！與執政黨意見相左的在野陣營與民間團體，如同面臨以卵擊石的困境。被迫要跟政府作戰，更要面對無止盡的抹黑、扭曲。

民主就是人民作主！身為在野黨，我們責無旁貸，雖然勝算不大，但無論大內宣或造謠抹黑，受苦的都是無辜人民，我們要站在民意這一邊。不能坐視關心公共議題的民眾一再被壓迫！

民主得來不易，這場公投在執政黨設定藍綠對決戰場之後，已經是人民直接民權的保衛戰！更是民主制度生存之戰！我們義無反顧，只能用四張同意票，讓執政黨知道民意在哪裡；勇敢站出來投票，讓專制的高牆倒下吧！（作者為立法委員、律師）

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