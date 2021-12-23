民進黨挾公投之勢強推「竹竹併」，以突襲的方式將明年度的總預算逕付二讀，同時，立院今邀請駐日代表謝長廷列席報告，但謝竟請假未出席，在在都引發外界爭議。對此，藍委李貴敏直言，這會讓人意外嗎？民進黨現在根本肆無忌憚，絲毫不把人民放在眼裡。

李貴敏今（23日）在臉書發文表示，謝長廷今天拒赴立院外交國防委員會備詢，但這會讓人意外嗎；此外，民進黨21日推總預算逕付二讀，直接否決人民表達意見、審議預算的權利，根本肆無忌憚，絲毫不把人民放在眼裡。

對於民進黨的作為，李貴敏痛批，披著民主的外衣，實際上卻逐漸走向「民選獨裁」政府，囂張跋扈，拒絕所有監督，對憲政體制、官僚體制更完全置之不理，也才會有許許多多混亂發生。

李貴敏指出，尤其反萊豬等四大公投未過關，難免民眾關切，下一步是否就是開放核食？畢竟萊豬公投被擱置之後，萊豬進口變成事實；行政部門接下來會不會對台灣人民的健康、權益繼續置之不理，接著透過行政命令放行，讓核食能夠扣關？李強調，國民黨對這些違憲違法作為都不會認，因為人民才是國家的主人。