籃網球星厄文（Kyrie Irving）終於要在本季回歸了！美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）18日接續幾天前的報導，籃網願意放寬限制讓厄文成為「打零工的球員（part-time player）」參與部分客場賽事。厄文開始接受COVID檢測和鍛鍊，不過他還是沒打疫苗。

ESPN記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）分析，紐約市的疫苗強制令沒有更改，未接種疫苗的厄文無法在自家主場以及紐約尼克的客場出賽。籃網本來客場也不讓厄文打，但是近期因為疫情爆發，隊上至少7人觸發聯盟的COVID健康安全協議遭到隔離，包括後場主力哈登(James Harden)、大前鋒艾卓吉（LaMarcus Aldridge）。這時候只好把厄文請回來支援，目前籃網21勝8負暫居東區第1。

厄文被允許參加練球，因為籃網的訓練中心屬於私人場所，不受政府疫苗令管制。除此之外，不知是否厄文缺陣的關係，本季籃網增加了杜蘭特（Kevin Durant）的上場時間，杜蘭特本季場均上陣37分鐘，這是他自2013-14球季以來最多，他上季為33.1分鐘。哈登以前是個鐵人，但他上季受傷之後也不適合操太凶，本季場均36.2分鐘。

籃網沒有提出厄文的明確回歸時間，但只要球隊肯放行，本季預計可以見到他上場比賽。球員工會近日同意聯盟加強防疫規定，本季已累積63位球員被隔離，其中47人集中在12月。