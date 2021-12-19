Nets' Kevin Durant has entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021

這下子籃網受到疫情影響程度越來越嚴重了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日凌晨突然爆料，原本就因右腳踝痠痛確定不打19日籃網與魔術比賽的杜蘭特，突然傳出觸發聯盟健康與安全協議停賽，如此一來，他將是籃網第8名停賽球員。

由於最近杜蘭特被籃網總教練納許操得很兇，今、明兩天又是背靠背比賽，分別對上魔術與金塊，所以先前籃網早已宣布杜蘭特不打今天比賽，藉以增加明天出戰金塊的機率，沒想到隨著杜蘭特觸發聯盟健康與安全協議，他恐怕缺席更久時間。

如果杜蘭特照著聯盟規定的至少隔離10天，那麼他很可能至少缺席接下來6場比賽，其中包含26日作客洛杉磯面對湖人的耶誕大戰，然後可能等到28日同在洛杉磯客場遭遇快艇的例行賽才可歸隊，除非他通過接下來檢測或證實自己偽陽性。

目前包含杜蘭特在內，籃網還有哈登、艾卓吉、詹姆斯強生、布魯斯布朗、米爾沙普、班布利、傑文卡特等人觸發聯盟協議，加上喬哈里斯受傷、厄文還沒宣告歸隊，籃網可用之兵越來越少，只好趕緊先簽蓋洛威，然後今天也跟恩尼斯、沙奎爾哈里生兩人簽下10天短約應急。